Перейменування українського міста викликало ажіотаж в Росії: деталі

У Волинській області України змінить назву один з найстаріших міст в країні.

Володимир-Волинському вирішили повернути історичну назву "Володимир".

Про це повідомляє сайт місцевої міської ради.

Володимир-Волинський на мапі України

Ця новина викликала небувалий ажіотаж в Росії, де знаходиться однойменне місто — центр Володимирській області на схід від Москви.

Місто Володимир в 184 км від Москви

Відзначимо, що обидва міста мають багату історію. Володимир в Росії входить в "Золоте кільце" — групу старовинних російських міст. Про його дату заснування історики до єдиної думки не дійшли. Нею вважають і 990 рік, і 1108 — дату першої згадки.

При цьому Володимир-Волинський в Україні, згідно з даними з відкритих джерел, давніше. Перша згадка датується 988 роком. Згадувалося в літописах саме назва "Володимир" — початкова для міста. Його вперше назвали "Володимиром-Волинським" в документі Російської імперії датованому 1911 роком.

У РосЗМІ адміністрація Володимира вже прокоментувала рішення українських колег, зазначивши, що Володимир може бути тільки один і він на території РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що в Радивилові на Рівненщині вулицю названу на честь космонавтка Валентини Терешкової не змогли перейменувати. Нагадаємо, вона підтримала окупацію Криму РФ.