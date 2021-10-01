Переименование украинского города вызвало ажиотаж в России: детали

В Волынской области Украины изменит название один из старейших городов в стране.

Владимир-Волынскому решили вернуть историческое название "Владимир".

Об этом сообщает сайт местного городского совета.

Владимир-Волынский на карте Украины

Эта новость вызвала небывалый ажиотаж в России, где находится одноименный город — центр Владимирской области к востоку от Москвы.

Город Владимир в 184 км от Москвы

Отметим, что оба города имеют богатую историю. Владимир в России входит в "Золотое кольцо" — группу старинных русских городов. Про его дату основания историки к единому мнению не пришли. Ею считают и 990 год, и 1108 — дату первого упоминания.

При этом Владимир-Волынский в Украине, согласно данным из открытых источников, древнее. Первое упоминание датируется 988 годом. Упоминалось в летописях именно название "Владимир" — первоначальное для города. Его впервые назвали "Владимиром-Волныским" в документе Российской империи датированном 1911 годом.

В РосСМИ администрация Владимира уже прокомментировала решение украинских коллег, отметив, что Владимир может быть только один и он на территории РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Радивилове на Ровенщине улицу названную в честь космонавтки Валентины Терешковой не смогли переименовать. Напомним, она поддержала оккупацию Крыма РФ.