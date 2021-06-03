Переименование улиц в честь Терешковой в Украине: стало известно о новом провале

В Радивилове Ровенской области местные депутаты провалили голосование по переименованию улицы в честь космонавтки, депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, поддержавшую аннексию Крыма в 2014 году.

Об этом говорится на сайте городского совета.

Судя по результатам голосования, только один депутат из фракции "Батькивщина" из 27 поддержал переименование улицы, трое депутатов оказались "против".

Напомним, космонавтка Валентина Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она выступила инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Как сообщал "Телеграф", в Закарпатской области переименовали все улицы Валентины Терешковой в области. Это было сделано в исполнение закона о декоммунизации и денацификации страны, в условиях войны на Донбассе и аннексии Крыма Россией.