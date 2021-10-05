Локдаун вже близько? До списку "помаранчевих" регіонів потрапила ще одна область України
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Коронавірусні показники погіршилися у Закарпатській області
В Україні на фоні зростання нових випадків коронавірусу все більше регіонів наближаються до "помаранчевої" зони епідемічних обмежень. За минулу добу показники погіршилися у Закарпатській області.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя, опубліковані 5 жовтня.
Так, станом на ранок вівторка, вже вісім областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони карантину. Мова йде про Житомирську, Запорізьку, Рівненську, Сумську, Харківську, Херсонську, Чернівецьку та Закарпатську область. У останній з них — ситуація погіршилася буквально за минулу добу.
У більшості цих регіонів значно перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу та динаміка госпіталізацій. При цьому на Закарпатті за минулу добу динаміка госпіталізацій сягнула 53% при нормі менше 50.
Найгірша ситуація з показниками захворюваності на коронавірус залишається у Харківській області — там норму перевищують одразу три показники. Крім того, це єдиний регіон, де суттєво зросла кількість зайнятих ліжок з киснем.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, Львів зовсім скоро може перейти у "червону" зону карантину з суттєвими обмеженнями. Невтішний прогноз щодо коронавірусу озвучив мер міста Андрій Садовий.
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