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Більша частина України вже у "помаранчевій" зоні: подробиці

Автор
Олена Вєчканова
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З "жовтої" зони за дві останні доби сталося відразу три регіони Новина оновлена 09 жовтня 2021, 15:30
З "жовтої" зони за дві останні доби сталося відразу три регіони

На Донеччині перевищено рівень завантаженості ліжок із киснем

Суботу, 9 жовтня, в статусі "помаранчевої" карантинної зони зустріли відразу п’ятнадцять областей України.

Такі дані повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Відомо, що ще в четвер, 7 жовтня, "помаранчевий" список складали лише дванадцять регіонів. Однак через збільшення рівня госпіталізацій всього за два дні епідобмеження вирішили посилити ще в трьох областях.

Так, із "жовтої" до "помаранчевої" зони перейшли Львівщина, Тернопільщина та Рівненщина.

Областей в "жовтій" зоні все менше
Областей в "жовтій" зоні все менше

Такі ж обмеження зараз встановлені на території Дніпропетровської, Донецької, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської, Херсонської, Запорізької, Київської, Харківської, Сумської, Луганської та Полтавської областей.

Варто відзначити, що найбільш загрозливий рівень госпіталізацій зафіксований на Харківщині (90,6 при нормі в <60/100 тис. населення), Херсонщині (88,2) та Запоріжжі (75,7).

За завантаженістю ліжок із киснем практично вся Україна відповідає вимогам МОЗ. Виняток становить лише Донецька область, де цей показник трохи підвищився — 65,2% при нормі в 65%. Цікаво, що ще в п’ятницю, 8 жовтня, перевищення зайнятих кисневих місць у лікарнях зазначалося ще на Одещині та Харківщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яка із областей продовжує тримати "лідерство" за кількістю нових ковідних пацієнтів станом на ранок 9 жовтня.

Теги:
#МОЗ #Карантин #Коронавірус #Covid-19 #Помаранчева зона
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