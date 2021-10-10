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В Україні за тиждень вдвічі зросла кількість "помаранчевих" областей, багато на межі "червоної" зони

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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За добу встигло "пожовтіти" два регіони Новина оновлена 10 жовтня 2021, 10:15
За добу встигло "пожовтіти" два регіони

Найгірша ситуація з госпіталізацією, як і раніше, на Херсонщині та Харківщині

Всього за сім днів в Україні стрімко збільшилася кількість регіонів, які згідно епідеміологічної статистики знаходяться у "помаранчевій" карантинній зоні.

На ранок 10 жовтня таких областей вже 16, про що повідомляють дані Міністерства охорони здоров’я.

Здавалося б, що за добу змінилося не так багато — мовляв, додався ще один регіон. Але дані щодо захворюваності змінюються занадто стрімко. Так, всього за один день в Київській та Рівненській областях показники стосовно госпіталізації значно знизилися, що автоматично перевело їх до "жовтої" зони.

Однак їм на заміну відразу прийшли Чернігівська, Волинська та Одеська області.

Статистика, надана МОЗ на 10 жовтня
Статистика, надана МОЗ на 10 жовтня

Також статистика фіксує, що показники "помаранчевої" карантинної зони зафіксовані у Дніпропетровській, Чернівецькій, Донецькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській, Херсонській, Харківській, Луганській, Полтавській, Сумській, Тернопільській і Львівській областях.

Трійка не дуже позитивних лідерів щодо погіршення рівня госпіталізації залишається незмінною. При показниках <60 на 100 тис. населення на Херсонщині фіксується цифра 91,3, на Харківщині — 86,7, на Запоріжжі — 79,7.

Як і раніше, спостерігається небезпечне перевищення рівня займаних ліжкомісць із киснем у Донецькій області: 68,1% при нормі в 65%.

До слова, у трьох регіонах — Полтавщині, Сумщині та Херсонщині — за останні три доби спостерігається негативна динаміка рівня госпіталізації.

Відзначимо, що ще тиждень тому, 4 жовтня, в Україні "помаранчеву" карантинну зону складали всього сім областей.

Статистика за 4 жовтня
Статистика за 4 жовтня

Через погіршення статистики щодо захворюваності на ковід влада починає говорити про необхідність встановлення обмежень "червоної" зони. "Телеграф" уже розповідав, який регіон претендує першим на подібну зміну карантинного зонування.

Теги:
#Україна #Карантин #Коронавірус #Covid-19 #Помаранчева зона
За добу встигло "пожовтіти" два регіони
Україна
В Україні за тиждень вдвічі зросла кількість "помаранчевих" областей, багато на межі "червоної" зони
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
За добу встигло "пожовтіти" два регіони
В Україні за тиждень вдвічі зросла кількість "помаранчевих" областей, багато на межі "червоної" зони
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