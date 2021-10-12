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Порушників карантину "ловитимуть" камери: у яких містах вони з'являться

Автор
Анна Дворовенко
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Дотримання правил карантину в Україні будуть контролювати за допомогою камер Новина оновлена 12 жовтня 2021, 15:15
Дотримання правил карантину в Україні будуть контролювати за допомогою камер

Увімкнути камери можуть вже у листопаді

Контролювати дотримання карантину в Україні вже давно планували за допомогою камер відеоспостереження. У МОЗ повідомили, що найближчим часом їх встановлять у Києві та ще одному місті — вирішують між Харковом та Дніпром.

Про це у вівторок, 12 жовтня, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у коментарі "ТСН".

За його словами, ці камери дозволять оцінити умовний відсоток громадян, які дотримуються карантинних вимог. Саме з цією метою пілотне дослідження ініціювала ВООЗ.

Кузін пояснив, що камери автоматично будуть зчитувати кількість людей, які носять у приміщеннях маски та дотримуються безпечної дистанції. Санлікар додав, що документація щодо цього проекту вже розроблена і найближчим часом камери зʼявляться у Києві і Харкові чи Дніпрі.

Очікується, що нововведення запрацює не раніше 1 листопада поточного року, а про перші результати скажуть за два тижні з моменту початку роботи камер.

Варто зазначити, що встановлені камери не будуть зберігати жодних персональних даних й ідентифікувати порушників карантину.

"Мʼяко кажучи, це пілот з відстеження загального відсотка протиепідеміологічних вимог. Але в той же час для людей, які порушують протиепідемічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі України та передбачено покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні", — додав санлікар.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи законним є контроль за дотриманням карантину в Україні.

Теги:
#Україна #МОЗ #Карантин
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