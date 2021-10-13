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Достроковим канікулам — бути: в Міносвіти приняли рішення

Автор
Геннадій Лубенець
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Школа Новина оновлена 13 жовтня 2021, 16:07
Школа

У МОН просять поставитися до ситуації відповідально.

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій порекомендувала відправити дітей на дострокові канікули з метою запобігання поширенню епідемії COVID-19. У Міністерстві освіти на ці рекомендації негайно відреагували.

Відповідь оприлюднив глава відомства Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Міносвіти радить навчальним оголосити канікули з 18 жовтня.

Він зазначив, що лист відповідного змісту було розіслано місцевим органам влади.

Разом з тим Шкарлет каже, що лише педагогічні ради конкретних освітніх закладів можуть визначати та встановлювати тривалість і структуру навчального року і канікул.

"Звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій МОН", — написав міністр.

Як повідомлялося раніше, внаслідок погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, в деяких областях України вже почали приймати рішення щодо зміни формату освітнього процесу.

У Львові, наприклад, з 18 жовтня дітей обіцяли перевести на дистанційне навчання, а в Харкові про канікули оголосили ще до рішення Міносвіти.

Теги:
#Міносвіти #Карантин #Канікули #Коронавірус #Covid-19 #Сергій Шкарлет
Школа
Україна
Достроковим канікулам — бути: в Міносвіти приняли рішення
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Школа
Достроковим канікулам — бути: в Міносвіти приняли рішення
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