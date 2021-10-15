Як треба оплачувати штраф за порушення ПДР, виписаний по автофіксації

Надсилати гроші в патрульну поліцію поштою не варто

В Україні вже не перший місяць працює система автоматичної фіксації порушень водіями правил дорожнього руху. Однак не всі знають, як варто правильно оплачувати виписані системою штрафи.

Про декількох варіантах зробити такий платіж в Facebook нагадав перший заступник начальника Патрульній поліції, майор Олексій Білошицький.

За словами правоохоронця, будь-які штрафи сплачуються в електронній формі. Готівку ви можете використовувати хіба що при розрахунку через банк — якщо вирішите зробити платіж через касу.

В цілому ж, заплатити за порушення правил дорожнього руху, водієві вдасться:

через спеціальний OR-код, який зображений на постанові про штраф, отриманому водієм. Фінансові операції здійснюються за допомогою офіційного онлайн-сервісу МВС;

за допомогою платіжних інструментів в "Електронному кабінеті водія";

на порталі "Дія", вибравши в розділі "Послуги" відповідний пункт про оплату штрафів;

через мобільний додаток під назвою "Штрафи ПДД";

завдяки однойменному чат-боту в Telegram;

у будь-якому українському банку, повідомивши відповідні реквізити;

використовуючи ті електронні платіжні системи, які працюють згідно з українським законодавством.

Також Білошицький підкреслив, що не слід намагатися розплатитися з патрульними поштою, як це зробив громадянин Польщі. Порушник, отримавши сповіщення, надіслав його і зазначену суму грошей готівкою на адресу головного управління Патрульній поліції України. При цьому він міг просто скористатися будь-яким із електронних способів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що відеофіксацію хочуть використовувати для боротьби не тільки з недобросовісними водіями, але і порушниками карантину. Подробиці — в нашому матеріалі.