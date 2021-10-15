Рус

Як треба оплачувати штраф за порушення ПДР, виписаний по автофіксації

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
Оплата штрафів проводиться винятково в електронному вигляді
Оплата штрафів проводиться винятково в електронному вигляді

Надсилати гроші в патрульну поліцію поштою не варто

В Україні вже не перший місяць працює система автоматичної фіксації порушень водіями правил дорожнього руху. Однак не всі знають, як варто правильно оплачувати виписані системою штрафи.

Про декількох варіантах зробити такий платіж в Facebook нагадав перший заступник начальника Патрульній поліції, майор Олексій Білошицький.

За словами правоохоронця, будь-які штрафи сплачуються в електронній формі. Готівку ви можете використовувати хіба що при розрахунку через банк — якщо вирішите зробити платіж через касу.

В цілому ж, заплатити за порушення правил дорожнього руху, водієві вдасться:

  • через спеціальний OR-код, який зображений на постанові про штраф, отриманому водієм. Фінансові операції здійснюються за допомогою офіційного онлайн-сервісу МВС;
  • за допомогою платіжних інструментів в "Електронному кабінеті водія";
  • на порталі "Дія", вибравши в розділі "Послуги" відповідний пункт про оплату штрафів;
  • через мобільний додаток під назвою "Штрафи ПДД";
  • завдяки однойменному чат-боту в Telegram;
  • у будь-якому українському банку, повідомивши відповідні реквізити;
  • використовуючи ті електронні платіжні системи, які працюють згідно з українським законодавством.

Також Білошицький підкреслив, що не слід намагатися розплатитися з патрульними поштою, як це зробив громадянин Польщі. Порушник, отримавши сповіщення, надіслав його і зазначену суму грошей готівкою на адресу головного управління Патрульній поліції України. При цьому він міг просто скористатися будь-яким із електронних способів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що відеофіксацію хочуть використовувати для боротьби не тільки з недобросовісними водіями, але і порушниками карантину. Подробиці — в нашому матеріалі.

Теги:
#Штраф #ПДР #Порушення ПДР
Головні події дня
Україна
Підсумки дня 14 жовтня: "червона" зона в Україні, нові подробиці смерті Полякова, Марш націоналістів у Києві
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні події дня
Підсумки дня 14 жовтня: "червона" зона в Україні, нові подробиці смерті Полякова, Марш націоналістів у Києві
Дата публікації
Категорія
Коронавірус не збавляє обертів
Лікар про загрозливу ситуацію з коронавірусом: Україна може повторити російський сценарій
Дата публікації
Категорія
Школярі восени будуть відпочивати трохи довше
Осінні канікули у школах можуть продовжити на кілька тижнів: що кажуть у МОЗ
Дата публікації
Категорія
Мінімальна пенсія буде 2600 гривень, але далеко не у всіх
Українським пенсіонерам знову підвищать пенсії — коли і чому
Дата публікації
Категорія
Ціна на газ — один з головних викликів нового опалювального сезону
Криза опалювального сезону: з якими проблемами зіткнеться Україна цієї зими і як їх можна вирішити