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"Вакцинація або локдаун": Зеленський поставив українцям жорсткий ультиматум

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 19 жовтня 2021, 10:22
Президент України Володимир Зеленський

Від коронавірусу у нашій країні вакцинували всього 15% населення

В Україні вже 5 областей перебувають у "червоній" зоні карантину, а у інших регіонах показники погіршуються з кожним днем. У зв’язку з цим постає питання — чи буде влада вводити локдаун і цього разу? У президента України Володимира Зеленського щодо цього своя думка.

Так, у ефірі телеканалу ICTV, Зеленський заявив, що влада розглядає лише два шляхи для подолання коронавірусу в Україні.

За його словами, це або вакцинація, або локдаун. При цьому президент зазначив, що він проти жорсткого карантину через економічну сторону питання, тому закликає українців активніше робити щеплення від коронавірусу, щоб його уникнути.

Якщо ж ситуація з коронавірусом буде суттєво погіршуватися, а кількість вакцинованих не зростатиме, тоді влада буде підтримувати локдаун по всій території країни.

Додамо, що в Україні, за даними МОЗ, щеплення від коронавірусу отримали понад 8 мільйонів осіб, з них понад 6,5 мільйонів — повністю завершили курс вакцинації.

При цьому у відсотковому співвідношенні в Україні щеплення отримали лише 15% громадян, тоді як влада запланувала до кінця року вакцинувати 70%. Це свідчить про те, що темпи вакцинації в країні дуже повільні.

Вакцинація в Україні станом на 18 жовтня
Вакцинація в Україні станом на 18 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні кількість смертей від COVID-19 досягла історичного максимуму.

Теги:
#Україна #Володимир Зеленський #Червона зона #Локдаун
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Президент України Володимир Зеленський
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