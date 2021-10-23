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"Жовтих" областей майже не залишилося: Україна стрімко "червоніє"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Карантинне зонування змінюється в країні щодня Новина оновлена 23 жовтня 2021, 13:04
Карантинне зонування змінюється в країні щодня

Вимогам "червоної" зони відповідає вже сім регіонів

Ранок суботи, 23 жовтня, принесло Україні нові дані щодо карантинних зон. Так, показникам "жовтої" наразі відповідає лише чотири регіони.

Подібну інформацію повідомляє МОЗ України.

Вінниччина, Закарпаття, Кіровоградщина та Полтава — єдині області, які все ще залишаються в межах епідеміологічних вимог "жовтої" зони. За останню добу їх компанію "покинула" Київщина, яка перейшла до "помаранчевої".

Сумська і Чернігівська області в списку регіонів позначені червоним кольором. Це й не дивно, адже мінімум на Сумщині діють вимоги "червоної" карантинної зони — якраз починаючи з 23 жовтня.

Всього критеріям найсуворішого карантину в Україні відповідає сім областей. "Червоними" наразі вважаються Дніпропетровська, Одеська, Чернігівська, Донецька, Херсонська, Сумська і Запорізька. На території інших, за вирахуванням чотирьох "жовтих", діють обмеження "помаранчевої" зони.

Карантинне зонування України на 23 жовтня
Карантинне зонування України на 23 жовтня

Втім, вже наступного тижня список "червоних" областей поповниться. Як повідомляв "Телеграф", з 26 жовтня карантин посилять в ще двох регіонах.

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#Карантин #Коронавірус #Червона зона #Covid-19
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