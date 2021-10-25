Зменшився вік дітей, які намагаються покінчити життя самогубством, — медик Анопрієнко

Деякі діти починають міркувати про суїцид вже з 10 років.

Вік дітей, які відбуваються суїцидальні спроби значно зменшився. Якщо раніше такі спроби спостерігалися медиками у підлітків 14-18 років, то зараз є випадки, коли це діти 10-12 років. Про це в інтерв’ю «Цензор.НЕТ» розповіла завідувачка Центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям НДСЛ "Охматдит" Олена Анопрієнко.

«Якщо за весь 2020 год до нас надійшло 177 дітей з отруєннями психоактивними речовинами та алкоголем, то за 9 місяців цього року — вже 160, — зазначила вона. — У 40% випадків, якщо говорити про статистику минулого року, такі речовини вживали, щоб вчинити суїцид. Це діти з важкими депресіями, на яких раніше не звертали увагу, або вже спостерігаються у психіатра і мають певні проблеми психічного здоров’я. А також ті, хто, почавши експериментувати з психоактивними речовинами, увійшов в залежність, що призвело, в тому числі й до депресії, а потім — і до думок про суїцид.

За її словами, працюючи з такими пацієнтами, фахівці центру звернули увагу на доступність психоактивних речовин і алкоголю для підлітків. Часто вони легко можуть купити алкоголь в магазинах і замовити психоактивні речовини через інтернет.

За даними статистики лікарні «Охматдит» близько 15% дітей спробували алкоголь і наркотичні речовини з 9-10 років. Їм хотілося зрозуміти, що це таке. А є підлітки у віці 16-17, які вже мають залежна поведінка, таких 46%.

«Також ми звернули увагу на те, що зменшився вік дітей, які намагаються покінчити життя самогубством. Якщо раніше ми спостерігали такі спроби у підлітків 14-18 років, то зараз є випадки, коли це діти 10-12 років», — розповіла Анопрієнко.