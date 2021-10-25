Уменьшился возраст детей, которые пытаются покончить жизнь самоубийством, — медик Аноприенко

Некоторые дети начинают размышлять о суициде уже с 10 лет.

Возраст детей, которые совершаются суицидальные попытки значительно уменьшился. Если раньше такие попытки наблюдались медиками у подростков 14-18 лет, то сейчас есть случаи, когда это дети 10-12 лет. Об этом в интервью «Цензор.НЕТ» рассказала заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям НДСБ "Охматдет" Елена Аноприенко.

«Если за весь 2020 год к нам поступило 177 детей с отравлениями психоактивными веществами и алкоголем, то за 9 месяцев этого года – уже 160, — отметила она. — В 40% случаев, если говорить о статистике прошлого года, такие вещества употребляли, чтобы совершить суицид. Это дети с тяжелыми депрессиями, на которые ранее не обращали внимание, либо уже наблюдающиеся у психиатра и имеющие определенные проблемы психического здоровья. А также те, кто, начав экспериментировать с психоактивными веществами, вошел в зависимость, что привело, в том числе и к депрессии, а потом – и к мыслям о суициде.

По ее словам, работая с такими пациентами, специалисты центра обратили внимание на доступность психоактивных веществ и алкоголя для подростков. Часто они легко могут купить алкоголь в магазинах и заказать психоактивные вещества через интернет.

По данным статистики больницы «Охматдет» около 15% детей попробовали алкоголь и наркотические вещества с 9-10 лет. Им хотелось понять, что это такое. А есть подростки в возрасте 16-17, которые уже имеют зависимое поведение, таких 46%.

«Также мы обратили внимание на то, что уменьшился возраст детей, которые пытаются покончить жизнь самоубийством. Если раньше мы наблюдали такие попытки у подростков 14-18 лет, то сейчас есть случаи, когда это дети 10-12 лет», — рассказала Аноприенко.