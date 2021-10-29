Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає

Показники не думають падати

На ранок п’ятниці, 29 жовтня, ситуація з коронавірусом в Україні не покращується — другий день поспіль країна б’є рекорди захворюваності.

Про це можна судити за свіжим зведенням від МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що з початку минулого тижня в Україні спостерігається серйозний стрибок захворюваності та смертності від коронавірусу, — нещодавно поставили рекорд у 734 смерті за добу, а напередодні встановили найбільшу добову кількість нових випадків на рівні понад 26 тисяч.

Тим часом добова кількість тих, хто одужав, вже навіть менше 10 тисяч.

Зараз за добу зафіксували:

26 870 нових випадків (26 071 днем раніше);

5 463 госпіталізованих (5 366 було вчора);

648 смертей (576 напередодні);

9 784 одужалих (10 006 раніше);

289 241 вакцинованих від коронавірусу (291 985).

Найбільше нових випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, а також у Києві.

Ситуація стабільно погіршується одразу в ряді регіонів, через що ось-ось введуть "червону" зону карантину в Києві, Львові, а також у Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Як повідомляв "Телеграф", нове бразильське дослідження коронавірусу дало цікавий результат, виявляється, антидепресанти можуть допомогти в лікуванні COVID-19.