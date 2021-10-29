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Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві Новина оновлена 29 жовтня 2021, 08:19
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві

Показники не думають падати

На ранок п’ятниці, 29 жовтня, ситуація з коронавірусом в Україні не покращується — другий день поспіль країна б’є рекорди захворюваності.

Про це можна судити за свіжим зведенням від МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що з початку минулого тижня в Україні спостерігається серйозний стрибок захворюваності та смертності від коронавірусу, — нещодавно поставили рекорд у 734 смерті за добу, а напередодні встановили найбільшу добову кількість нових випадків на рівні понад 26 тисяч.

Тим часом добова кількість тих, хто одужав, вже навіть менше 10 тисяч.

Зараз за добу зафіксували:

  • 26 870 нових випадків (26 071 днем раніше);
  • 5 463 госпіталізованих (5 366 було вчора);
  • 648 смертей (576 напередодні);
  • 9 784 одужалих (10 006 раніше);
  • 289 241 вакцинованих від коронавірусу (291 985).

Найбільше нових випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, а також у Києві.

Ситуація стабільно погіршується одразу в ряді регіонів, через що ось-ось введуть "червону" зону карантину в Києві, Львові, а також у Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Як повідомляв "Телеграф", нове бразильське дослідження коронавірусу дало цікавий результат, виявляється, антидепресанти можуть допомогти в лікуванні COVID-19.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
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