Зростання тарифів, карантин та нові ПДР – що зміниться в Україні з 1 листопада

У листопаді на українців очікують зміни в житті, часто неприємні

Кожного нового місяця готує українцям масштабні зміни. Наприклад, у жовтні ми зіткнулися з новими тарифами на комунальні послуги, осіннім призовом та зростанням пенсій. У листопаді також не обійдеться без нововведень. Яких саме – розбирався «Телеграф».

Газ та тепло подорожчають

Наступного місяця головною неприємністю для українців стане зростання цін на енергоносії. Так, якщо у жовтні ціни на природний газ на місяць коливалися від 7,99 до 31,06 грн. за кубометр, то в листопаді вони становитимуть від 7,78 до 38,35 грн. за куб. Річний тариф становитиме від 7,78 до 13,5 грн.

Крім того, може зрости і тариф на транспортування газу, залежно від постачальника зростання становитиме від 40% до 500%. Найдорожче – 8,91 гривні за куб, пропонують платити мешканцям Умані.

Ще неприємнішим сюрпризом стане подорожчання тарифів на тепло. Незважаючи на обіцянки президента Володимира Зеленського та його Меморандум, місцева влада вже почала піднімати вартість опалення. Не залишилася осторонь навіть столиця, де тариф зріс на 44%. Щоправда, столичні чиновники запевняють, що різницю в новому тарифі заплатить бюджет міста, збільшивши статутний фонд КП «Київтеплоенерго» на 2 мільярди гривень.

За відсутність щеплення – відсторонення від роботи

Постійно погіршується ситуація з коронавірусом, яка спонукала мера столиці Віталія Кличка ініціювати запровадження у Києві тотального карантину.

Тепер з 1 листопада відвідування багатьох місць, таких як закладів сфери харчування, розваг та послуг, ТРЦ, і навіть поїздка на громадському транспорті можливі лише за наявності сертифіката ковідного або негативного ПЛР-тесту. І це далеко не повний перелік обмежень, з якими можна ознайомитись тут.

Більше того, у листопаді явно варто очікувати посилення карантинних заходів в інших містах. Наприклад, Львів перейде на карантин уже із 30 жовтня. З 8 листопада набуде чинності Постанова КМУ №1096, згідно з якою працівники та держслужбовці, які відмовилися або ухиляються від проведення обов’язкових щеплень проти коронавірусу, мають бути усунені від роботи.

Виняток становитимуть ті працівники, які надали медичний висновок щодо наявності протипоказань до вакцинації.

Нові правил дорожнього руху

Нарешті, з 1 листопада набудуть чинності нові правила дорожнього руху. Перелік змін дуже широкий, починаючи від обмежень швидкості авто за межами населених пунктів, залежно від ширини розмітки, і закінчуючи новими визначеннями велосипедних та автомобільних доріг, залежно від виду.

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Також з листопада в Україну може розпочатися імпорт електроенергії з Білорусі та РФ для створення резерву енергії для потреб України. Водночас із 1 листопада почне діяти заборона РФ на вивіз енергетичного вугілля марки «А» (антрацит).