На порозі локдауну: в Україні до "червоної" зони можуть потрапити ще 3 області

Карантин посилили вже у 15 областях України

В Україні ситуація з коронавірусом погіршується з кожним днем, у зв’язку з чим все більше регіонів переходять у "червону" зону карантину та вводять суворі обмеження. Станом на вівторок, 2 листопада, "жовтими" залишаються лише два регіони, а інші вже давно стали "червоними" та "помаранчевими".

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

"Помаранчевий" рівень епідемічних обмежень наразі встановлено на території семи областей — Вінницької, Волинської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернівецької. Однак, вже цього тижня три регіони з цього переліку можу перейти у "червону" зону.

Мова про такі області: Волинську — тут завантаженість ліжок киснем перевищила допустиму норму, Харківську — така ж ситуація, як і на Волині, Тернопільську — зріс рівень госпіталізацій.

А з наступного тижня "червону" зону прогнозують ще й Черкаській області у тому випадку, якщо вона не візьме під контроль рівень захворюваності.

У зв’язку з тим, що кількість "червоних" областей може зрости, "Телеграф" нагадує основні правила:

Що заборонено у "червоній" зоні карантину

Крім того, в Україні під час цієї хвилі коронавірусу почали діяти обмеження на пересування у транспорті. Зокрема, у "червоних" регіонах вони будуть такими:

Обмеження щодо роботи транспорту у "червоній" зоні

На момент виходу новини "червоними" в Україні є 15 областей — Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська. Індикаторні показники у більшості цих регіонів майже повністю почервоніли, а захворюваність коронавірусом наближається до свого піку.

Дані МОЗ

Наразі в Україні до "жовтої" зони карантину віднесені лише два регіони — Закарпатська і Кіровоградська область. Рівень захворюваності там є найнижчим.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні різко підскочила кількість смертей від коронавірусу. Інфекціоніст пояснив це тим, що щеплюються від коронавірусу не ті, хто може створити навантаження на медичну систему, а ті, кому потрібна "перепустка.