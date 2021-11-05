Україна під куполом локдауну: в яких областях карантин посилили до максимуму

Лише три області відповідають нормам "жовтої зони" за коронавірусом — Тернопільська, Кіровоградська та Закарпатська.

В Україні Кіровоградщина показує найменшу кількість хворих упродовж майже всієї пандемії.

При цьому в "червоній зоні" залишаються 15 областей та столиця – свідчить статистика МОЗ. Серед регіонів, що живуть із максимальними обмеженнями:

Дніпропетровська область – лідер за кількістю нових заражень коронавірусом у четвер та п’ятницю

Донецька область

Житомирська

Запорізька — в обласному центрі заходи ковід-безпеки посилили ще більше

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська — в одному з міст лікарню з пацієнтами довелося охороняти нацгвардійцям через стурбованих родичів

Рівненська

Сумська

Херсонська

Хмельницька

Чернігівська.

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Зазначимо, що частина областей із переліку "помаранчевих" можуть незабаром поповнити список "червоних" — у Волинській області зафіксували перевищення завантаженості ліжок із киснем протягом трьох днів, а у Вінницькій, Полтавській, Харківській, Чернівецькій перевищено рівень госпіталізацій. Черкаська область демонструє збільшення цього показника лише в останню добу.

Дві області — Волинська та Харківська раніше називалися ймовірними кандидатами на перехід у "червону зону". Ще одна область — Тернопільська, змогла взяти під контроль захворювання та перейти з помаранчевих до жовтих.

Нагадаємо, у "червоній зоні" для невакцинованих людей діє низка обмежень — закриті спортзали та продуктові магазини, не можна сходити до кінотеатру чи ресторану (заклади працюють на виніс). Школи переводять на канікули чи дистанційку. Зазначимо, що за умови вакцинації персоналу та відвідувачів заклади можуть працювати.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні поставили черговий рекорд із захворюваності на коронавірус — понад 27 тисяч випадків.