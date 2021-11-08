День української писемності та мови: де і коли українці зможуть написати радіодиктант
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Тим, хто напише диктант без помилок, обіцяють надіслати подарунки
У вівторок, 9 листопада, українці в усьому світі зможуть написати радіодиктант національної єдності.
Згідно з повідомленням "Суспільного мовлення", участь можуть взяти всі бажаючі, включивши одну з платформ о 10:00 за київським часом:
- "Українське радіо" чи "Радіо Культура";
- телеканал "UA:ПЕРШИЙ" або ефір одного з регіональних мовників "Суспільного";
- сторінки "Суспільного" у соцмережах.
Зачитувати диктант о 10:30 розпочне автор тексту - український письменник Юрій Андрухович.
Готовий текст усі охочі зможуть надіслати на перевірку протягом доби. Паперовий лист можна надіслати на адресу: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. При цьому варто пам’ятати, що лист має бути надісланий не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на пошту: [email protected]
Також можна буде перевірити свою роботу самостійно – повний текст з’явиться на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00. Після цього електронні листи не прийматимуть більше.
Перевіркою робіт займеться спеціальна комісія. Усім, хто напише диктант без помилок, обіцяють надіслати подарунки.
Результати мають опублікувати протягом одного-двох місяців, залежно від того, скільки українців надішлють готові тексти, зазначають організатори.
Нагадаємо, захисник "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв здивував фанатів спілкуванням із журналістами українською мовою.
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