Кешбек від Приватбанку: користувачі повідомили про проблеми з отриманням бонусу після "чорної п’ятниці"

Банк обіцяв розібратися у ситуації.

Користувачі Приватбанку розповіли про проблеми із отриманням cash back після чорної п’ятниці на AliExpress. Глобальний торговий інтернет-майданчик влаштовував масштабний розпродаж 11 листопада. Приватбанк зробив акцію — при оплаті карткою фінустанови кешбек має становити 11%, але користувачі повідомляють, що з поверненням коштів з’явилися проблеми.

Про це вони пишуть у розділі "Відгуки" на сайті Мінфіну.

Користувач з ніком vit555z розповів, що активував участь в акції. Згідно з правилами, повернення коштів мало прийти протягом тижня, але цього не сталося. Звернення до служби техпідтримки за номером 3700 результатів не дало. У результаті було створено додаткову заявку, розгляд якої затягнувся, але також не допоміг. У проблемі розберуться фахівці, і кошти буде виплачено — пише Приватбанк у коментарі.

Про таку проблему повідомляє користувач RuslanSwe. Йому замість 70 гривень кешбеку прийшло лише 20. Виплату обіцяли перерахувати до 23 грудня. Також він повідомив, що була проблема за участю в іншій акції банку — купівлі в магазині "Епіцентр" за кредитні кошти. Чоловікові спочатку було відмовлено у підвищенні кредитного ліміту, попри позитивну історію користування. Ліміт все ж таки вдалося підвищити при повторному зверненні.

Кешбек — повернення частини коштів на карту при покупці в інтернеті для підвищення лояльності користувачів.

Раніше "Телеграф" писав про проблеми у користувачів monobank — власник карти зіткнулася з шахрайством.