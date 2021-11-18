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За ніч списали всі гроші: клієнт monobank поскаржився на шахраїв

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Карта Монобанку
Карта Монобанку

У банку заявляють, що повідомляли про операції через програму.

Втратити 35 тисяч гривень за ніч. У жінки з банківської картки вивели всі гроші і майже чотири місяці вона не може добитися їхнього повернення.

Про таке шахрайство з банківською картою Монобанку розповіла користувач з ніком "АльонаАльона77" у розділі "Відгуки" на сайті "Мінфін".

За словами користувачки інцидент стався ще 25 липня. Як стверджує жінка, списання пройшло у чотири етапи з години до четвертої ранку. Перші три транзакції були по 10 тисяч гривень, остання – п’ять. Як розповідає постраждала від рук шахраїв, підтверджень на телефон не надходило, як і не було дзвінків чи повідомлень від банку.

"Досі тиша", — зазначає жінка майже через чотири місяці після інциденту, називає банк "аферистами" і запитує, хто поверне їй гроші.

Служба підтримки monobank у коментарях повідомляє, що операції проводилися за допомогою 3DS – підтвердження платежу у додатку. Згідно з їхньою інформацією, повідомлення надсилалися в кожній операції.

Раніше "Телеграф" писав, що інший клієнт Монобанку залишився незадоволений своєю банківською установою у ситуації з шахрайством. Його кошти списалися із кредитної картки, банк у цьому випадку нічим не зміг допомогти.

Теги:
#Шахрайство #Гроші #Списання #Monobank
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