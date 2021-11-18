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За ночь списали все деньги: клиент monobank пожаловался на мошенников

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Карта Монобанка Новость обновлена 18 ноября 2021, 12:38
Карта Монобанка

В банке заявляют, что уведомляли об операциях через приложение.

Потерять 35 тысяч гривен за ночь. У женщины с банковской карты вывели все деньги и почти четыре месяца она не может добиться их возвращения.

О таком мошенничестве с банковской картой Монобанка рассказала пользователь с ником "АленаАлена77" в разделе "Отзывы" на сайте "Минфин".

По словам пользовательницы инцидент произошел еще 25 июля. Как утверждает женщина, списание прошло в четыре этапа с часу до четырех утра. Первые три транзакции были по 10 тысяч гривен, последняя — пять. Как рассказывает пострадавшая от рук мошенников, подтверждений на телефон не приходило, как и не было звонков или сообщений от банка.

"До сих пор тишина", — отмечает женщина спустя почти четыре месяца после инцидента, называет банк "аферистами" и спрашивает, кто вернет ей деньги.  

Служба поддержки monobank в комментариях сообщает, что операции проводились с помощью 3DS — подтверждение платежа в приложении. Согласно их информации, уведомления отправлялись в каждой операции. 

Ранее "Телеграф" писал, что другой клиент Монобанка остался недоволен своим банковским учреждением в ситуации с мошенничеством. Его средства списались с кредитной карты, банк в этом случае ничем не смог помочь.

Теги:
#Мошенничество #Деньги #Списание #Monobank
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