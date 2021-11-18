За ночь списали все деньги: клиент monobank пожаловался на мошенников

В банке заявляют, что уведомляли об операциях через приложение.

Потерять 35 тысяч гривен за ночь. У женщины с банковской карты вывели все деньги и почти четыре месяца она не может добиться их возвращения.

О таком мошенничестве с банковской картой Монобанка рассказала пользователь с ником "АленаАлена77" в разделе "Отзывы" на сайте "Минфин".

По словам пользовательницы инцидент произошел еще 25 июля. Как утверждает женщина, списание прошло в четыре этапа с часу до четырех утра. Первые три транзакции были по 10 тысяч гривен, последняя — пять. Как рассказывает пострадавшая от рук мошенников, подтверждений на телефон не приходило, как и не было звонков или сообщений от банка.

"До сих пор тишина", — отмечает женщина спустя почти четыре месяца после инцидента, называет банк "аферистами" и спрашивает, кто вернет ей деньги.

Служба поддержки monobank в комментариях сообщает, что операции проводились с помощью 3DS — подтверждение платежа в приложении. Согласно их информации, уведомления отправлялись в каждой операции.

Ранее "Телеграф" писал, что другой клиент Монобанка остался недоволен своим банковским учреждением в ситуации с мошенничеством. Его средства списались с кредитной карты, банк в этом случае ничем не смог помочь.