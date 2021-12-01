Як працюватимуть гірськолижні курорти на новорічні свята

Цьогорічний відпочинок у горах запам`ятається туристам не лише фантастичними краєвидами, а й масками, ковід-тестами та довідками

Цього року, збираючись на відпочинок у готелях на українських гірськолижних курортах, необхідно мати при собі COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від небезпечної інфекції.

Вказана інформація зазначається у постанові №21 щодо затвердження протиепідемічних заходів під час роботи гірськолижних курортів.

Згідно офіційного документу, перевірку обов`язкових ковід-документів проводитимуть на території курортів прямо під час купівлі або обміну абонементів на спорядження, катання на лижах тощо.

Після перевірок туристам видаватимуть спеціальні значки\наклейки з відповідними позначками, за допомогою яких в подальшому можна буде користуватися іншими послугами гірськолижного курорту без повторних ідентифікацій.

Такі "позначки" потрібні будуть для відвідування канатних доріг, вуличних ярмарків, розважальних закладів та інших послуг, запропонованих на території курорту.

Також зазначається, що керівників обʼєктів господарювання зобов`язали забезпечувати відпочиваючих усіма необхідними засобами індивідуального захисту. У список включили: рідке мило, антисептики, паперові рушники, одноразові маски та постійне вологе прибирання приміщень.

Окрім цього, обов`язковими умовами для туристів є перебування в закритих приміщеннях курортів у масках та постійне носіння документів про вакцинацію, негативних ПЛР-тесів або одужання від коронавірусу, аби на вимогу, вони одразу мали можливість їх продемонструвати.

Нагадаємо, як у Карпатах чоловік викинув на березі водойми гори сміття а свій вчинок чоловік аргументував так: "річка все забере". Варто відзначити, що серед сміття був пластик, який розкладається сотні років.