"Ілюзія вибору": чому аптеки в Україні розташовані майже двері у двері

Таке планування має об’єктивні причини. Іноді це допомагає збільшити прибуток для мережі.

Багато аптек розташовані дуже близько одна до одної — за кілька метрів. У чому причина такої дислокації, "Телеграф" дізнався у Миколи Щербини, гендиректора холдингу "АНЦ", який поєднує понад тисячу аптек по Україні.

За словами бізнесмена, таку схему диктує ринок. Якщо не зайняти сусідні майданчики, у них розмістяться конкуренти. Через це в холдингу запустили інші бренди, щоби були різні аптеки поруч.

Як розповів гендиректор, іноді це грає не на руку аптекам, а іноді навпаки – прибутки зростають. Причиною цього є ілюзія вибору, коли покупець сприймає сусідні аптеки як різні. Таким чином, дохід може суттєво збільшитися: біля однієї аптеки з мільйонним товарообігом на місяць (у гривні) відкривається інша. Очікується, що її прибуток буде близько 700 тисяч гривень, — розповідає Щербина. Але через можливість вибору сумарний дохід зростає до 2,5 млн. грн.

У холдингу "АНЦ" зараз відбувається переосмислення такого походу та зміна стилю мереж. Процес планують завершити наступного року, повідомляє бізнесмен.

Про роботизацію процесів в аптеках, зростання цін на ліки та особливості бізнесу в пандемію читайте у повному інтерв’ю "Телеграфу": "Ми відмовили здирникам, і вони на тиждень відключили нам всі онлайн-продажі", — Микола Щербина, аптечна мережа АНЦ