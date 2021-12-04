“Иллюзия выбора”: почему аптеки в Украине расположены почти дверь в дверь

У такого планирования есть объективные причины. Иногда это помогает нарастить прибыль для сети.

Многие аптеки расположены очень близко друг к другу — в нескольких метрах. В чем причина такой дислокации, "Телеграф" узнал у Николая Щербины, гендиректора холдинга "АНЦ", который объединяет более тысячи аптек по Украине.

По словам бизнесмена, такую схему диктует рынок. Если не занять соседние площадки — на них разместятся конкуренты. Из-за этого в холдинге запустили другие бренды, чтобы были разные аптеки рядом.

Как рассказал гендиректор, иногда это играет не на руку аптекам, а иногда наоборот — прибыли вырастают. Причиной этого становится иллюзия выбора, когда покупатель воспринимает соседние аптеки как разные. Таким образом доход может существенно увеличится: возле одной аптека с миллионным товарооборотом в месяц (в гривне) открывается другая. Ожидается, что ее прибыль будет около 700 тысяч гривен, рассказывает Щербина. Но из-за возможности выбора суммарный доход вырастает до 2,5 млн грн.

В холдинге "АНЦ" сейчас происходит переосмысление такого похода и смена стиля сетей. Процесс планируют завершить за следующий год, сообщает бизнесмен.

Про роботизацию процессов в аптеках, рост цен на лекарства и особенности бизнеса в пандемию читайте в полном интервью "Телеграфу": "Мы отказали вымогателям, и они на неделю отключили нам все онлайн-продажи", — Николай Щербина, аптечная сеть АНЦ