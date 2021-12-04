Все швидко зійшло нанівець: чому COVID-19 не зробив аптекарів мільйонерами

Продаж одних категорій медичних товарів зріс, а інших — просів.

Попри популярний стереотип, українські аптеки не стали отримувати надприбутки під час пандемії коронавірусу.

Про це в інтерв’ю Телеграфу розповів генеральний директор мережі аптек "АНЦ" Микола Щербина.

За його словами, на початку поширення хвороби в Україні спостерігався пік споживання антисептиків та медичних масок, проте люди швидко звикли та перестали масово їх скуповувати.

Крім того, на тлі зростання популярності масок та антисептиків впали продажі препаратів іншого призначення.

Наприклад, минулого року різко впала популярність засобу від розладу шлунка під назвою ніфуроксазид. Причиною тому Щербина називає те, що перша хвиля паніки змусила українців мити руки та, як наслідок, рідше отримувати харчове отруєння.

Проте потім хвиля коронавірусу спала і люди знову перестали їх мити, що повернуло продажі на попередні рівні.

"На жаль, культура регулярно мити руки так і не стала для більшості українців нормою", — зазначив він.

Більше специфіки роботи аптек в Україні читайте у матеріалі "Телеграф": "Ми відмовили здирникам, і вони на тиждень відключили нам усі онлайн-продажі", — Микола Щербина, аптечна мережа АНЦ