Укр

Все быстро сошло на нет: почему COVID-19 не сделал аптекарей миллионерами

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Аптека
Аптека

Продажи одних категорий медицинских товаров выросли, а других — просели.

Вопреки популярному стереотипу, украинские аптеки не стали получать сверхдоходы во время пандемии коронавируса.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генеральный директор сети аптек "АНЦ" Николай Щербина.

По его словам, в самом начале распространения болезни, в Украине наблюдался пик потребления антисептиков и медицинских масок, однако люди быстро привыкли и перестали массово их скупать.

Кроме того, на фоне роста популярности масок и антисептиков упали продажи препаратов другого назначения.

Например, в прошлом году резко упала популярность средства от расстройства желудка под названием нифуроксазид. Причиной тому Щербина называет то, что первая волна паники заставила украинцев мыть руки и, как следствие, реже получать пищевое отравление.

Однако затем волна коронавируса спала и люди вновь перестали их мыть, что вернуло продажи на предыдущие уровни.

"К сожалению, культура регулярно мыть руки так и не стала для большинства украинцев нормой", — отметил он.

Больше специфике работы аптек в Украине читайте в материале "Телеграф": "Мы отказали вымогателям, и они на неделю отключили нам все онлайн-продажи", — Николай Щербина, аптечная сеть АНЦ

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