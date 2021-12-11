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Відновлювати заводи немає сенсу: Фокін розповів, як повернути Донбас до життя

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Донбас
Донбас

Фокін розповів, як залучити інвесторів до звільненого Донбасу.

Окуповані території Сходу України вже не зможуть бути відновленими як індустріальна зона, але це не означає, що після деокупації вони залишаться зруйнованою пусткою.

Ідеєю про те, як можна повернути життя в регіони, що постраждали від війни, поділився з "Телеграфом" перший прем’єр-міністр вільної України Вітольд Фокін.

"Замість індустріального гіганта ми маємо створювати міста, умови яких зручні для праці та життя громадян", — сказав він.

За його словами, Україні не вдасться самостійно розв'язати цю проблему і потребує допомоги світової спільноти та інвесторів.

Однак, попри те, що у світі багато "безприв’язних грошей", інвестори не поспішають вкладати їх у всі поспіль.

Фокін нагадав, що існує такий спосіб землекористування, як суперфіцій або право на забудову. Ним передбачено, що земля передається у строкову чи безстрокову оренду інвестору, який стає власником споруджених на ній об’єктів.

Таким чином він може продавати, передавати в заставу та залишати у спадок такі споруди. Але при цьому він не є власником землі, на якій будував будівлі, сплачує податки державі, дотримується її законів і вимог.

Більше про те, які перспективи має Донбас, а також яке майбутнє чекає на Україну читайте у матеріалі "Телеграф": Без амністії розмови про мир на Донбасі є лише імітацією — Вітольд Фокін.

Теги:
#Україна #Донбас #Вітольд Фокін
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