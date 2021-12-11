Укр

Восстанавливать заводы нет смысла: Фокин рассказал, как вернуть Донбасс к жизни

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Донбасс
Донбасс

Фокин рассказал, как привлечь инвесторов на освобожденный Донбасс.

Оккупированные территории Востока Украины уже не смогут быть восстановленными в качестве индустриальной зоны, но это не значит, что после деоккупации они останутся разрушенной пустошью.

Идеей о том, как можно вернуть жизнь в пострадавшие от войны регионы поделился с "Телеграфом" первый премьер-министр свободной Украины Витольд Фокин.

"Вместо индустриального гиганта мы должны создавать города, условия которых удобные для труда и жизни граждан", — сказал он.

По его словам Украине не удастся в одиночку разрешить эту проблему и нуждается в помощи мирового сообщества и инвесторов.

Однако несмотря на то, что в мире много "беспривязных денег", инвесторы не торопятся вкладывать их во все подряд.

Фокин напомнил, что существует такой способ землепользования, как суперфиций или право на застройку. Ним предусмотрено, что земля передается в срочную или бессрочную аренду инвестору, который становится владельцем сооруженных на ней объектов.

Таким образом он может продавать, передавать в залог и оставлять в наследство такие постройки. Но при этом он не является владельцем земли на которой строил здания, платит налоги государству, соблюдает его законы и требования.

Больше о том, какие перспективы есть у Донбасса, а также какое будущее ждет Украину читайте в материале "Телеграф": Без амнистии разговоры о мире на Донбассе являются лишь имитацией — Витольд Фокин.

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#Украина #Донбасс #Витольд Фокин
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