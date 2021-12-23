У нардепа Пономарьова, який "тримає" прифронтовий Бердянськ, знайшли російське громадянство

Сам нардеп стверджує, що паспорт отримував ще за СРСР.

У народного депутата України від партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова знайшли російське громадянство.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Як вдалося з’ясувати журналістам, паспорт він отримав ще 2003 року, а після досягнення 45 років замінив його на новий. Документ залишається чинним, хоча сам нардеп запевняє, що отримував його ще за Радянського Союзу і "думав, що його анулювали".

Пономарьов є депутатом-мажоритарником, обраний округом №78 (Запорізька область). У розслідуванні стверджується, що окрім діяльності у парламенті, він також є "господарем" міста Бердянськ, де володіє групами компаній "Азмол" та "Агрінол", хоча даних про це немає у його декларації.

Ці компанії займаються виробництвом технічних масел і переважно поставляють свою продукцію до Росії. Втім, є й ринок збуту в Україні. Журналісти встановили, що найбільшими замовниками у нашій країні є Укрзалізниця та ЗСУ.

При цьому стверджується, що ці компанії є практично монополістами у сфері забезпечення української армії олією для бронетехніки.

У 2017 році, йдеться в матеріалі, закупівля масел у "Агрінола" призвела до того, що одразу 30 танків вийшли з ладу, через що було порушено кримінальну справу, розслідування якої так нічим і не закінчилося.

Як відомо, Бердянськ розташований на березі Азовського моря, що робить його однією з пріоритетних цілей для можливого російського вторгнення, оскільки він є частиною так званого "сухопутного коридору", яким можна поєднати окупований Крим з материковою Росією.

Водночас як вдалося з’ясувати "Телеграфу" у місті загрозу вторгнення не вважають найбільшою своєю проблемою.