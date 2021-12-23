У нардепа Пономарева, который "держит" прифронтовой Бердянск, нашли российское гражданство

Сам нардеп утверждает, что паспорт получал еще при СССР.

У народного депутата Украины от партии ОПЗЖ Александра Пономарева нашли российское гражданство.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Как удалось выяснить журналистам, паспорт он получил еще в 2003 году, а по достижению 45 лет заменил его на новый. Документ остается действующим, хотя сам нардеп заверяет, что получал его еще при Советском союзе и "думал, что его аннулировали".

Пономарев является депутатом-мажоритарщиком, избранный по округу №78 (Запорожская область). В расследовании утверждается, что кроме деятельности в парламенте, он также является "хозяином" города Бердянск, где владеет группами компаний "Азмол" та "Агринол", хотя данных об этом нет в его декларации.

Эти компании занимаются производством технических масел и в основном поставляют свою продукцию в Россию. Впрочем, есть у них и рынок сбыта в Украине. Журналисты установили, что крупнейшими заказчиками в нашей стране являются Укрзализныця и ВСУ.

При том утверждается, что эти компании являются практически монополистами в сфере обеспечения украинской армии маслом для бронетехники.

В 2017 году, говорится в материале, закупка масел у "Агринола" привела к тому, что сразу 30 танков вышли из строя из-за чего было возбуждено уголовное дело, расследование которого так ничем и не закончилось.

Как известно, Бердянск расположен на берегу Азовского моря, что делает его одной из приоритетных целей для возможного российского вторжения, поскольку он является частью так называемого "сухопутного коридора", по котором можно соединить оккупированный Крым с материковой Россией.

Вместе с тем, как удалось выяснить "Телеграфу" в городе угрозу вторжения не считают самой большой своей проблемой.