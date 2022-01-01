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З новим роком друзі! Найкраще — попереду!

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Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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З новим роком друзі! Найкраще — попереду!

Настав новий 2022-й рік, який принесе нам щось дивовижне та прекрасне! Ми впевнені, що цього року кожен українець стане хоч трохи щасливішим

Життя — це американські гірки, а отже, за різким спуском нас (і, сподіваємося, всю нашу країну) очікує підйом на найвищі вершини!

Новий рік та Різдво — період чарівництва та віри в диво, і ми дуже хочемо, щоб кожен мешканець нашої країни у 2022 році отримав свою порцію того самого дива.

А ми, як і останні десять років, продовжимо свою роботу для вас. Адже спортсмен виступає для фанатів, кіно знімають для глядачів, а журналісти 24/7 працюють для читачів. І саме ваша оцінка та критика надихає нас ставати кращими з кожним днем!

Мирного неба над головою, здоров’я вашим сім’ям та оптимізму! Пам’ятайте: найкраще ще попереду!

З найкращими побажаннями, ваш "Телеграф".

P.S. Все буде Україна!

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