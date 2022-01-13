"Шлях в нікуди" для України та ризик великої війни: головні заяви дипломатів у зв’язку з агресією Кремля

В ОБСЄ кажуть, що є високі ризики початку серйозної війни в Європі.

У четвер, 13 січня, в австрійській столиці Відні відбулося засідання Постійної Ради Організації безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), за підсумком якої сторони зробили заяви щодо можливої ескалації конфлікту на території України.

У МЗС України повідомили, що члени ОБСЄ консолідовано висловили підтримку нашій країні.

Зокрема міжнародні партнери висловили свою відданість положенням Гельсінського кінцевого акта, в якому зокрема зазначено, що будь-яка країна може вільно вибирати, частиною якої організації чи союзу їй бути.

У МЗС вказують, що продовжують працювати над тим, щоб Росія виконувала обов’язки Гельсінського декалога, а саме припинила агресію на Донбасі та повернула Крим під контроль України. Також йдеться про завершення розв’язаних нею конфліктів на просторах ОБСЄ — на території Грузії та Молдови.

Українське зовнішньополітичне відомство також зазначає, що для Росії на дипломатичних теренах тиждень закінчується "незадовільно".

Глава МЗС Польщі та голова ОБСЄ Збігнєв Рау своєю чергою зазначив у коментарі Salzburger Nachrichten, що наразі існує серйозний ризик військової ескалації, а ситуація "загрожує стабільності та безпеці всієї європейської системи".

"Здається, що небезпека війни в регіоні ОБСЄ більша, ніж будь-коли за останні 30 років", — сказав він.

Він також виступив за те, щоб використовувати форум ОБСЄ як майданчик для переговорів щодо деескалації напруги між Росією та Україною.

Представник Росії та заступник глави МЗС країни Сергій Рябков в інтерв’ю RTVi заявив, що "РФ застерігає Україну та її західних партнерів" від силового вирішення ситуації на Донбасі.

"Це просто шлях у нікуди... Сценарії можуть бути абсолютно різними", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Сенат США оприлюднив проект санкцій проти Росії у разі можливого вторгнення до України. Зокрема, передбачається, що обмежувальні заходи торкнуться не лише російських компаній, а й президента Володимира Путіна безпосередньо. Крім того, у разі ескалації конфлікту США готові передати Україні протикорабельну зброю та зенітні системи.