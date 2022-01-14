Кримінальні справи, корупція та бізнес на небіжчиках – ЗМІ про головного лікаря 8-ї київської міськлікарні

Головлікар Київської міської клінічної лікарні №8 Анатолій Пілецький обіймає свою посаду всупереч здоровому глузду, моралі та закону

Це стверджується в публікації, що вийшла на порталі delo.ua слідами серії журналістських розслідувань щодо діяльності керівника найбільшої медустанови столиці.

Автори публікації звертають увагу на безсторонні факти в біографії головного лікаря Пілецького, зокрема, на давню кримінальну справу, за якою він проходив як підозрюваний у замовленні вбивства у 1993 році.

"На той час головлікар Пілецький підтримував тісні ділові відносини з колишнім співробітником Мінського РВВС Києва Василем Тесленком. Можливо, у якийсь момент різниця партнерів у поглядах на фінансову сторону відносин їхнє партнерство зруйнувала. Принаймні факт конфлікту сам Анатолій Пілецький не заперечує. А невдовзі після жорсткої сварки Тесленко вбивають", – йдеться у статті.

Підозри в причетності до злочину Пілецького були пред'явлені лише у 2006 році: "До 2005 року це вбивство було так званим "висяком". Але в 2005 влада в країні змінилася, і за вкриту пилом справу взялася слідчий у особливо важливих справах Генпрокуратури Галина Климович. І вже на початку наступного року – 2006 – організатори та виконавці вбивства були під арештом. Під час слідства замовником убивства вони назвали… Анатолія Пілецького".

Автори статті вважають, що тоді Пілецький уникнув покарання виключно завдяки своїм зв'язкам із вищим керівництвом Генпрокуратури – "перший заступник Генпрокурора Сергій Винокуров, який обіймав цю посаду з 1998 до 2010 року. Дружбу лікар і прокурор завели ще в 90-ті, коли Винокуров був прокурором Мінського району Києва. З високим ступенем ймовірності можемо припустити, що саме ця дружба у 2006 році відвела від Пілецького меч правосуддя".

У 2020 році, у розпал пандемії, Анатолій Пілецький знову опинився в центрі скандалу у зв'язку з протестами персоналу його лікарні через невиплату "ковідних" надбавок до зарплати та призупинення роботи лікарні через масові випадки зараження його підлеглих коронавірусом. Як стверджують автори статті, посилаючись на заяви міської влади, "з міського бюджету гроші цій лікарні було виділено і на доплати до зарплат, і на індивідуальні засоби захисту для персоналу", але виділені кошти зникли.

Наприкінці 2021 року, пишеться у статті, головлікар Пілецький фігурував у журналістських розслідуваннях про походження його надприбутків та покривання діяльності приватної фірми ритуальних послуг та моргу лікарні, які займаються, фактично, вимаганням грошей у родичів покійних. У статті стверджується, із посиланням на потерпілих, що "йдеться про суми близько 1 тисячі євро, які працівники моргу лікарні вимагають сплатити – інакше покійного родичам не видають". Автори припускають, що саме ця схема може виявитися одним із джерел великих сум грошей, виявлених журналістами-розслідувачами у Пілецького – в одному з розслідувань йшлося про 237 тисяч доларів США та 424 тисячі євро.

Анатолій Пілецький обіймає посаду головного лікаря 8-ї міськлікарні Києва з часу її заснування наприкінці 80-х років. Як йдеться у статті, колишні пацієнти лікарні та громадські активісти неодноразово зверталися до нинішньої влади Києва та до правоохоронних органів з вимогами розслідувати діяльність Пілецького та усунути його з посади. Проте всі скарги та звернення виявилися безрезультатними.