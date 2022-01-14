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Уголовные дела, коррупция и бизнес на покойниках – СМИ о главвраче 8-й киевской горбольницы

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Анатолий Пилецкий возглавляет одно из крупнейших медучреждений Киева.
Анатолий Пилецкий возглавляет одно из крупнейших медучреждений Киева.

Главврач Киевской городской клинической больницы №8 Анатолий Пилецкий занимает свою должность вопреки здравому смыслу, морали и закону

Это утверждается в публикации, вышедшей на портале delo.ua по следам серии журналистских расследований в отношении деятельности руководителя крупнейшего медучреждения столицы.

Авторы публикации обращают внимание на нелицеприятные факты в биографии главврача Пилецкого, в частности, на давнее уголовное дело, по которому он проходил как подозреваемый в заказе убийства в 1993 году.

"В то время главврач Пилецкий поддерживал тесные деловые отношения с бывшим сотрудником Минского РОВД Киева Василием Тесленко. Возможно, в какой-то момент разница партнеров во взглядах на финансовую сторону отношений их партнерство разрушила. Во всяком случае, факт конфликта сам Анатолий Пилецкий не отрицает. А вскоре после жесткой размолвки Тесленко убивают", – говорится в статье.

Подозрения в причастности к преступлению Пилецкому были предъявлены лишь в 2006 году: "До 2005 года это убийство было так называемым "висяком". Но в 2005 власть в стране поменялась, и за покрывшееся пылью дело взялась следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Галина Климович. И уже вначале следующего года – 2006 – организаторы и исполнители убийства были под арестом. В ходе следствия заказчиком убийства они назвали… Анатолия Пилецкого".

Авторы статьи считают, что тогда Пилецкий избежал наказания исключительно благодаря своим связям с высшим руководством Генпрокуратуры – "первый заместитель Генпрокурора Сергей Винокуров, занимавший эту должность с 1998 по 2010 год. Дружбу доктор и прокурор завели еще в глубокие 90-е, когда Винокуров был прокурором Минского района Киева. С высокой степенью вероятности можем предположить, что именно эта дружба в 2006 году отвела от Пилецкого карающий меч правосудия".

В 2020 году, в разгар пандемии, Анатолий Пилецкий вновь оказался в центре скандала в связи с протестами персонала его больницы из-за невыплаты "ковидных" надбавок к зарплате и приостановке работы больницы из-за массовых случаев заражения его подчиненных коронавирусом. Как утверждают авторы статьи, ссылаясь на заявления городской власти, "из городского бюджета деньги этой больнице были выделены и на доплаты к зарплатам, и на индивидуальные средства защиты для персонала", но выделенные средства исчезли.

В конце 2021 года, пишется в статье, главврач Пилецкий фигурировал в журналистских расследованиях о происхождении его сверхдоходов и покрывании деятельности частной фирмы ритуальных услуг и больничного морга, занимающихся, фактически, вымогательством денег у родственников покойных. В статье утверждается, со ссылкой на потерпевших, что "речь идет о суммах порядка 1 тысячи евро, которые сотрудники морга больницы требуют уплатить – иначе покойника родственникам не выдают". Авторы допускают, что именно эта схема может оказаться одним из источников крупных сумм денег, выявленных журналистами-расследователями у Пилецкого – в одном из расследований речь шла о 237 тысячах долларов США и 424 тысячах евро.

Анатолий Пилецкий занимает должность главврача 8-й горбольницы Киева со времени ее основания в конце 80-х годов. Как говорится в статье, бывшие пациенты больницы и общественные активисты неоднократно обращались к нынешней власти Киева и в правоохранительные органы с требованиями расследовать деятельность Пилецкого и отстранить его от занимаемой должности. Тем не менее все жалобы и обращения оказались безрезультатными.

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