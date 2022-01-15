Помер ексглава СБУ та нардеп 4 скликання Леонід Деркач

Йому було 82 роки

У п’ятницю 14 січня помер Леонід Деркач, який з 1998 до 2001 року очолював Службу безпеки України.

Про це розповів його син, парламентар Андрій Деркач.

Військову службу Деркач розпочав у збройних силах СРСР, а потім пішов лінією держбезпеки — працював у КДБ Дніпропетровщини, потім у СБУ того ж регіону. Вважався близькою до Леоніда Кучми людиною, очолював СБУ якраз під час його каденції. В середині 90-х головував у митній службі. 2000 року отримав звання генерала армії України, а нардепом став 2002 року у Верховній Раді 4 скликання. Має кілька держнагород. Перестав бути військовим у 2006 році – звільнився зі служби за станом здоров’я.

Його син поділився спогадами про батька, наголошуючи на його схильності до творення, намагання бути справедливим, розповів, що він залишився для нього прикладом.

Андрій Деркач вважає, що його батька багато хто згадає з подякою у різних містах України: Павлограді (місто в Дніпропетровській області, — ред.), Дніпрі, Києві. Причина смерті не повідомляється. Леонід Деркач не дожив до 83 років близько пів року.

Раніше "Телеграф" писав про смерть першого голови української Служби безпеки Євгена Марчука в серпні 2021 року.