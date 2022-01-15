Умер экс-глава СБУ и нардеп 4 созыва Леонид Деркач

Ему было 82 года.

В пятницу 14 января умер Леонид Деркач, который с 1998 по 2001 года возглавлял Службу безопасности Украины.

Об этом рассказал его сын, парламентарий Андрей Деркач.

Военную службу Деркач начал в вооруженных силах СССР, а затем пошел по линии госбезопасности — работал в КГБ Днепропетровщины, затем в СБУ того же региона. Считался близким к Леониду Кучме человеком, возглавлял СБУ как раз во время его каденции. В середине 90-х главенствовал в таможенной службе. В 2000 году получил звание генерала армии Украины, а нардепом стал в 2002 году в Верховной Раде 4 созыва. Обладатель нескольких госнаград. Перестал быть военным в 2006 году — уволился со службы по состоянию здоровья.

Его сын поделился воспоминаниями об отце, отмечая его склонность к созиданию, старание быть справедливым, рассказал, что он остался для него примером.

Андрей Деркач считает, что его отца многие вспомнят с благодарностью в разных городах Украины: Павлограде (город в Днепропетровской области, — ред.), Днепре, Киеве. Причина смерти не сообщается. Леонид Деркач не дожил до 83 лет около полугода.

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