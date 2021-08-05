Умер бывший премьер-министр и первый глава СБУ Евгений Марчук

Бывший премьер-министр Украины и первый глава Службы безопасности Евгений Марчук умер сегодня, 5 августа, от остановки сердца.

О смерти политика сообщила его жена Лариса Ившина в Facebook.

"Черный день... Умер ЕК (Евгений Кириллович - ред.)... Остановилось сердце", - написала она.

Евгений Марчук ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он был первым главой Службы безопасности Украины (1991 - 1994 годы). А в марте 1995 года возглавил правительство Украины (до мая 1996 года).

Также Марчук был министром обороны (с 2003 по 2004 год). Имел звание генерала армии Украины. А в 2018-2019 годах был в составе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Евгений Кириллович до последнего занимался общественно-политической деятельностью и освещал и комментировал важные события для Украины. В последних публикациях на странице в Facebook Марчук писал о Донбассе.

Как сообщал "Телеграф", Марчук описал наиболее неблагоприятный сценарий полномасштабного вторжения Путина.