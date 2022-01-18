Через хвилю "мінувань" у низці міст України школи перевели на дистанційку: подробиці

Влада деяких міст заявила, що їх такі "мінування" вже дістали.

Чергова хвиля псевдомінувань прокотилася одразу кількома містами України. Частіше всього "мінери" повідомляли про вибухівку у школах, після чого влада одразу трьох міст ухвалила рішення про тимчасовий перехід на дистанційне навчання.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на офіційні повідомлення представників міських рад y Facebook.

Так, з 18-січня на дистанційку перейшли школярі у Миколаєві, Черкасах та Бердянську.

Як повідомило Управління освіти Миколаївської міської ради, повідомлення про начебто замінування всіх шкіл міста надійшло 17 січня, тому було ухвалено рішення здійснювати освітній процес дистанційно починаючи з 18 січня 2022 року.

Того ж дня про перехід на дистанційку заявила міська рада Черкас. Причиною цього також стали систематичні повідомлення про замінування.

"З 18 січня учні черкаських шкіл навчатимуться дистанційно щонайменше до кінця тижня. Таку форму навчання запроваджуємо у зв'язку з постійними повідомленнями про замінування навчальних закладів", — зазначили в міськраді.

Школи Бердянська перейшли на дистанційне навчання з 18 грудня, повідомив секретар Бердянської міськради Олександр Свідло, через постійні листи про їх замінування.

"Нового листа про чергове псевдомінування всіх шкіл міста отримали півгодини тому. Щоб не зривати навчальний процес, а також не ставити під загрозу безпеку дітей, вирішено до кінця тижня всім школам міста перейти на дистанційне навчання", — написав ввечері 17 січня секретар міськради, зазначивши, що це "вже всіх дістало".

Додамо, що у Києві 18 січня також повідомили про замінування одразу 46 шкіл. Інформацію про це підтвердила речниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага у коментарі "Укрінформу".

"До СБУ надійшла інформація про замінування 46 шкіл. Які це саме школи – я не знаю, бо правоохоронці відпрацьовують власними силами", — зазначила Водолага.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хвиля мінувань накрила великі українські міста 12 січня, але тоді найбільше дісталося Києву, де справа дійшла навіть до аеропортів.