Намагалися паралізувати столицю: у Києві "мінували" метро, ТРЦ і зараз — аеропорти (фото)

На кожному з об’єктів проводилася ретельна перевірка, були задіяні кінологи та вибухотехніки.

Середа, 12 січня, стала в Україні справжнім "святом" анонімних мінерів. Повідомлення про начебто розміщену вибухівку надходили до поліції у багатьох великих містах, а найбільше "дісталося" Києву. Останнім надійшов дзвінок про "мінування" аеропортів "Бориспіль" та "Київ" ім. Сікорського.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на "Сегодня" та пресслужбу КМДА.

Погрози авіаторам

У "Бориспіль" та колишні "Жуляни" вибухотехніки попрямували вже ближче до вечора. Саме тоді псевдомінери повідомили про розміщення вибухових речовин на території транспортних об’єктів.

У поліції Київщини журналістам пояснили, що вибухотехніки разом із кінологами ретельно досліджували територію "Борисполя". При цьому аеропорт не припиняв роботу, а персонал та пасажири залишалися на своїх місцях.

Поліцейські ретельно обшукували термінали "Борисполя"

Жодних підозрілих об’єктів під час перевірки правоохоронцями виявлено не було. Таким чином, "мінування" аеропорту "Бориспіль" стало черговим неправдивим повідомленням про вибухівку з-поміж отриманих поліцією протягом усього дня.

У "Києві" правоохоронці проведуть перевірку найближчим часом. Втім, найімовірніше, тут "попередження" також виявиться хибним.

Що "мінували" раніше?

На території столиці 12 січня було перевірено всі торгово-розважальні центри. При цьому людей, які перебували всередині, довелося оперативно евакуювати. Втім, і це повідомлення виявилося фейковим.

Також зупинялася робота чотирьох станцій столичного метро. Від жартів "мінерів" постраждали пасажири "Вокзальної", "Театральної", а також станцій "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

На деякий час було перекрито роботу пересадочної станції. Вже о 17:00 рух метрополітену відновили у всіх напрямках.

Додатково повідомлення про мінування перевіряли у Львові, Дніпрі та Черкасах – тут під удар потрапили школи, та в Одесі – вивчали ТРЦ.

Зазначимо, що це перші повідомлення такого змісту у 2022 році. Насамперед подібну інформацію повідомляли у Кривому Розі — під час чергового засідання міської ради. За підсумками сесію було зірвано через дії невідомих "тітушок", які влаштували бійку посеред зали.