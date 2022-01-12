Намагалися паралізувати столицю: у Києві "мінували" метро, ТРЦ і зараз — аеропорти (фото)
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На кожному з об’єктів проводилася ретельна перевірка, були задіяні кінологи та вибухотехніки.
Середа, 12 січня, стала в Україні справжнім "святом" анонімних мінерів. Повідомлення про начебто розміщену вибухівку надходили до поліції у багатьох великих містах, а найбільше "дісталося" Києву. Останнім надійшов дзвінок про "мінування" аеропортів "Бориспіль" та "Київ" ім. Сікорського.
Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на "Сегодня" та пресслужбу КМДА.
Погрози авіаторам
У "Бориспіль" та колишні "Жуляни" вибухотехніки попрямували вже ближче до вечора. Саме тоді псевдомінери повідомили про розміщення вибухових речовин на території транспортних об’єктів.
У поліції Київщини журналістам пояснили, що вибухотехніки разом із кінологами ретельно досліджували територію "Борисполя". При цьому аеропорт не припиняв роботу, а персонал та пасажири залишалися на своїх місцях.
Жодних підозрілих об’єктів під час перевірки правоохоронцями виявлено не було. Таким чином, "мінування" аеропорту "Бориспіль" стало черговим неправдивим повідомленням про вибухівку з-поміж отриманих поліцією протягом усього дня.
У "Києві" правоохоронці проведуть перевірку найближчим часом. Втім, найімовірніше, тут "попередження" також виявиться хибним.
Що "мінували" раніше?
На території столиці 12 січня було перевірено всі торгово-розважальні центри. При цьому людей, які перебували всередині, довелося оперативно евакуювати. Втім, і це повідомлення виявилося фейковим.
Також зупинялася робота чотирьох станцій столичного метро. Від жартів "мінерів" постраждали пасажири "Вокзальної", "Театральної", а також станцій "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".
На деякий час було перекрито роботу пересадочної станції. Вже о 17:00 рух метрополітену відновили у всіх напрямках.
Додатково повідомлення про мінування перевіряли у Львові, Дніпрі та Черкасах – тут під удар потрапили школи, та в Одесі – вивчали ТРЦ.
Зазначимо, що це перші повідомлення такого змісту у 2022 році. Насамперед подібну інформацію повідомляли у Кривому Розі — під час чергового засідання міської ради. За підсумками сесію було зірвано через дії невідомих "тітушок", які влаштували бійку посеред зали.
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