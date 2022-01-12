Рус

Намагалися паралізувати столицю: у Києві "мінували" метро, ТРЦ і зараз — аеропорти (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Жодне із повідомлень від "мінерів" не підтвердилося Новина оновлена 12 січня 2022, 17:56
Жодне із повідомлень від "мінерів" не підтвердилося

На кожному з об’єктів проводилася ретельна перевірка, були задіяні кінологи та вибухотехніки.

Середа, 12 січня, стала в Україні справжнім "святом" анонімних мінерів. Повідомлення про начебто розміщену вибухівку надходили до поліції у багатьох великих містах, а найбільше "дісталося" Києву. Останнім надійшов дзвінок про "мінування" аеропортів "Бориспіль" та "Київ" ім. Сікорського.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на "Сегодня" та пресслужбу КМДА.

Погрози авіаторам

У "Бориспіль" та колишні "Жуляни" вибухотехніки попрямували вже ближче до вечора. Саме тоді псевдомінери повідомили про розміщення вибухових речовин на території транспортних об’єктів.

У поліції Київщини журналістам пояснили, що вибухотехніки разом із кінологами ретельно досліджували територію "Борисполя". При цьому аеропорт не припиняв роботу, а персонал та пасажири залишалися на своїх місцях.

Поліцейські ретельно обшукували термінали "Борисполя"
Поліцейські ретельно обшукували термінали "Борисполя"

Жодних підозрілих об’єктів під час перевірки правоохоронцями виявлено не було. Таким чином, "мінування" аеропорту "Бориспіль" стало черговим неправдивим повідомленням про вибухівку з-поміж отриманих поліцією протягом усього дня.

У "Києві" правоохоронці проведуть перевірку найближчим часом. Втім, найімовірніше, тут "попередження" також виявиться хибним.

Що "мінували" раніше?

На території столиці 12 січня було перевірено всі торгово-розважальні центри. При цьому людей, які перебували всередині, довелося оперативно евакуювати. Втім, і це повідомлення виявилося фейковим.

Також зупинялася робота чотирьох станцій столичного метро. Від жартів "мінерів" постраждали пасажири "Вокзальної", "Театральної", а також станцій "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

На деякий час було перекрито роботу пересадочної станції. Вже о 17:00 рух метрополітену відновили у всіх напрямках.

Додатково повідомлення про мінування перевіряли у Львові, Дніпрі та Черкасах – тут під удар потрапили школи, та в Одесі – вивчали ТРЦ.

Зазначимо, що це перші повідомлення такого змісту у 2022 році. Насамперед подібну інформацію повідомляли у Кривому Розі — під час чергового засідання міської ради. За підсумками сесію було зірвано через дії невідомих "тітушок", які влаштували бійку посеред зали.

Теги:
#Київ #Аеропорт #Жуляни #Метро #Бориспіль #Мінування #ТРЦ
Сім’я була в машині, що відлетіла на відбійник
Харків
Батьки загинули, двійнята — у реанімації: деталі про жертв трагічної ДТП у Харкові
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сім’я була в машині, що відлетіла на відбійник
Батьки загинули, двійнята — у реанімації: деталі про жертв трагічної ДТП у Харкові
Дата публікації
Категорія
У Росії вважають, що Україна ухиляється від виконання зобов’язань
Є умова: у Путіна відреагували на пропозицію Зеленського "домовитися"
Дата публікації
Категорія
Коронавірус схожий на туберкульоз за симптоматикою, однак є характерні відмінності
Коронавірус можна сплутати з туберкульозом: як відрізнити ці хвороби
Дата публікації
Категорія
Техогляди в Україні стануть обов’язковими вже цього року
В Україну повертається обов’язковий техогляд: ціна та штрафи, якщо його не пройти
Дата публікації
Категорія
Конфуз стався під час виступу очільника уряду
"Вийшов зайчик погуляти": канал "Рада" відзначився черговим фейлом, цього разу — зі Шмигалем (відео)