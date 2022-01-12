Пытались парализовать столицу: в Киеве "минировали" метро, ТРЦ и сейчас — аэропорты (фото)

На каждом из объектов проводилась тщательная проверка, были задействованы кинологи и взрывотехники

Среда, 12 января, стала в Украине настоящим "праздником" для анонимных минеров. Сообщения о якобы размещенной взрывчатке поступали в полицию во многих крупных городах, а больше всего "досталось" Киеву. Последним поступил звонок о "минировании" аэропортов "Борисполь" и "Киев" им. Сикорского.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на "Сегодня" и пресс-службу КГГА.

Угрозы авиаторам

В "Борисполь" и бывшие "Жуляны" взрывотехники направились уже ближе к вечеру. Именно тогда псевдоминеры сообщили о якобы размещении взрывчатых веществ на территории транспортных объектов.

В полиции Киевщины журналистам объяснили, что взрывотехники вместе с кинологами тщательно исследовали территорию "Борисполя". При этом аэропорт не прекращал работу, а персонал и пассажиры оставались на своих местах.

Полицейские тщательно обыскивали терминалы "Борисполя"

Никаких подозрительных объектов при проверке правоохранителями обнаружено не было. Таким образом "минирование" аэропорта "Борисполь" стало очередным звеном лже-сообщений о взрывчатке, полученных полицией в течении всего дня.

В "Киеве" правоохранители проведут проверку в ближайшее время. Впрочем, вероятней всего, здесь "предупреждение" также окажется ложным.

Что "минировали" раньше?

На территории столицы 12 января были проверены все торгово-развлекательные центры. При этом людей, находящихся внутри объектов, пришлось оперативно эвакуировать. Впрочем, и это сообщение оказалось фейковым.

Также приостанавливалась работа четырех станций столичного метро. От шуток "минеров" пострадали пассажиры "Вокзальной", "Театральной", а также станций "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

На некоторое время была перекрыта и работа пересадочной станции. Уже в 17:00 движение метрополитена восстановили во всех направлениях.

Дополнительно извещения о минировании проверяли во Львове, Днепре и Черкассах — здесь под удар попали школы, и в Одессе — изучали ТРЦ.

Отметим, что это первые сообщения такого содержания в 2022 году. Прежде подобную информацию сообщали в Кривом Роге — во время очередного заседания городского совета. По итогу сессия была сорвана из-за действий неизвестных "титушек", которые устроили драку посреди зала для собраний.