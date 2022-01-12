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Пытались парализовать столицу: в Киеве "минировали" метро, ТРЦ и сейчас — аэропорты (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Ни одно из сообщений от "минеров" не подтвердилось Новость обновлена 12 января 2022, 17:56
Ни одно из сообщений от "минеров" не подтвердилось

На каждом из объектов проводилась тщательная проверка, были задействованы кинологи и взрывотехники

Среда, 12 января, стала в Украине настоящим "праздником" для анонимных минеров. Сообщения о якобы размещенной взрывчатке поступали в полицию во многих крупных городах, а больше всего "досталось" Киеву. Последним поступил звонок о "минировании" аэропортов "Борисполь" и "Киев" им. Сикорского.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на "Сегодня" и пресс-службу КГГА.

Угрозы авиаторам

В "Борисполь" и бывшие "Жуляны" взрывотехники направились уже ближе к вечеру. Именно тогда псевдоминеры сообщили о якобы размещении взрывчатых веществ на территории транспортных объектов.

В полиции Киевщины журналистам объяснили, что взрывотехники вместе с кинологами тщательно исследовали территорию "Борисполя". При этом аэропорт не прекращал работу, а персонал и пассажиры оставались на своих местах.

Полицейские тщательно обыскивали терминалы "Борисполя"
Полицейские тщательно обыскивали терминалы "Борисполя"

Никаких подозрительных объектов при проверке правоохранителями обнаружено не было. Таким образом "минирование" аэропорта "Борисполь" стало очередным звеном лже-сообщений о взрывчатке, полученных полицией в течении всего дня.

В "Киеве" правоохранители проведут проверку в ближайшее время. Впрочем, вероятней всего, здесь "предупреждение" также окажется ложным.

Что "минировали" раньше?

На территории столицы 12 января были проверены все торгово-развлекательные центры. При этом людей, находящихся внутри объектов, пришлось оперативно эвакуировать. Впрочем, и это сообщение оказалось фейковым.

Также приостанавливалась работа четырех станций столичного метро. От шуток "минеров" пострадали пассажиры "Вокзальной", "Театральной", а также станций "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

На некоторое время была перекрыта и работа пересадочной станции. Уже в 17:00 движение метрополитена восстановили во всех направлениях.

Дополнительно извещения о минировании проверяли во Львове, Днепре и Черкассах — здесь под удар попали школы, и в Одессе — изучали ТРЦ.

Отметим, что это первые сообщения такого содержания в 2022 году. Прежде подобную информацию сообщали в Кривом Роге — во время очередного заседания городского совета. По итогу сессия была сорвана из-за действий неизвестных "титушек", которые устроили драку посреди зала для собраний.

Теги:
#Киев #Аэропорт #Жуляны #Метро #Борисполь #Минирование #ТРЦ
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