У райраді Кривого Рогу бійка та мінування, сесію зірвали, фото та відео

Учасники конфлікту обсипали один одного взаємними звинуваченнями та образами. Дійшло до бійки.

У Кривому Розі зірвалася сесія місцевої райради. Вона почалася з інциденту, внаслідок якого виламали двері до сесійної зали, відірвавши одну стулку, а продовжилася повідомленням про замінування будівлі.

Про інциденти повідомляють регіональні телеграм-канали та місцеві депутати.

У спробі прориву на засідання звинуватили "титушок", які нібито пов’язані з Денисом Векленком — депутатом ради від партії "Слуга народу".

Як повідомляється, причиною скандалу могла стати передача земель ліквідованого комунального підприємства у власність громад сіл Новолатівка та Лозуватка.

У результаті до зали прийшла поліція, в яку повідомили про мінування будівлі райадміністрації. Депутати виходити не побажали і при спробі розпочати сесію Векленко почав відключати мікрофони, а при конфлікті з представником ЗМІ облив його водою. Почалася бійка. Її допомагали рознімати правоохоронці. Біля будівлі чергують рятувальники та швидка.

Раніше "Телеграф" писав про скандал із театром російської драми в Києві. Через свій репертуар культурний заклад потрапив під приціл критиків.