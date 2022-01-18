У Мінінфраструктури пообіцяли оцифрувати та захистити від корупції реєстр та систему дипломування моряків

У 2022 році систему державних послуг для моряків планують синхронізувати із застосунком "Дія", оцифрувати реєстр моряків та привести до міжнародних стандартів систему їх сертифікації та екзаменування. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він нагадав, що минулого року кіберфахівці СБУ викрили велику корупційну мережу, до якої входили представники Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з підготовки та дипломування моряків.

Посадовці, отримавши доступ до бази даних моряків, використовували її для вимагання хабарів за сертифікацію. Залежно від посади, суми поборів коливалися від 3 до 8 тисяч доларів. Таким чином, щороку учасники схеми отримували до $150 млн.

Після викриття схеми та виявлення дата-центру з базою даних моряків з'ясувалося, що подальша робота з базою неможлива.

"Тому разом із Мінцифрою та проєктом USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" ми розпочали непростий процес відновлення реєстру та створення нового інформаційного продукту. Минулого тижня вже оголошено тендер на розробку першої черги модуля дипломування моряків, а також державних електронних послуг для моряків на порталі "Дія", — розповів Кубраков.

Паралельно проводився експеримент з використання для екзаменування моряків міжнародної системи Crew Evaluation System 6.0. Надалі планують повністю перейти на цю систему.

Поки йде розробка нових цифрових механізмів, з урахуванням пандемії, що триває, термін дії старих дозвільних документів для моряків був продовжений до липня 2022 року.

Також, нагадав міністр, Верховна Рада задовольнила одне з побажань моряків щодо усунення зайвих бюрократичних перешкод – було скасовано норму про обов'язкове періодичне проходження атестації для моряків, стаж роботи яких на судах не переривається.

"Наш план — максимально оцифрувати державні послуги для моряків, вивести їх на якісно новий рівень і мінімізувати корупційні ризики", — заявив Кубраков.