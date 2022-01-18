В Мининфраструктуры пообещали оцифровать и защитить от коррупции реестр и систему дипломирования моряков

В 2022 году систему государственных услуг для моряков планируют синхронизировать с приложением "Дия", оцифровать реестр моряков и привести к международным стандартам систему их сертификации и экзаменования. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он напомнил о том, что в прошлом году киберспециалисты СБУ разоблачили крупную коррупционную сеть, в которую входили представители Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков.

Чиновники, получив доступ к базе данных моряков, использовали ее для вымогательства взяток за прохождение сертификации. В зависимости от должности, суммы поборов колебались от 3 до 8 тысяч долларов. Таким образом, ежегодно участники схемы получали до $150 млн.

После разоблачения схемы и обнаружения дата-центра с базой данных моряков выяснилось, что дальнейшая работа с базой невозможна.

"Поэтому вместе с Минцифрой и проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" мы начали непростой процесс восстановления реестра и создания нового информационного продукта. На прошлой неделе уже объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков, а также государственных электронных услуг для моряков на портале "Дия", — рассказал Кубраков.

Параллельно проводился эксперимент по использованию для экзаменования моряков международной системы Crew Evaluation System 6.0. В будущем планируют полностью перейти на эту систему.

Пока идет разработка новых цифровых механизмов, с учетом продолжающейся пандемии срок действия старых разрешительных документов для моряков был продлен до июля 2022 года.

Также, напомнил министр, Верховная Рада удовлетворила одно из пожеланий моряков об устранении лишних бюрократических препятствий — была отменена норма об обязательном периодическом прохождении аттестации для моряков, чей стаж работы на судах не прерывается.

"Наш план — максимально оцифровать государственные услуги для моряков, вывести их на качественно новый уровень и минимизировать коррупционные риски", — заявил Кубраков.