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Atlas Bukovel та Parimatch Ukraine запрошують на виступ реп-гурту Kalush

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Другий сезон поспіль на курорті Буковель фанатів зимового відпочинку чекає Apres Ski! Новина оновлена 20 січня 2022, 13:26
Другий сезон поспіль на курорті Буковель фанатів зимового відпочинку чекає Apres Ski!

Atlas Bukovel та Parimatch Ukraine знову повернулися у гори, щоб зарядити всіх атмосферою улюбленого фестивалю. Другий сезон поспіль на курорті Буковель фанатів зимового відпочинку чекає Apres Ski, відомий світовий формат відпочинку після катання, який стає все більш популярним і в Україні! Вхід на локацію, яка працює з 10:00 до 22:00 безкоштовний.

Сніг, драйвова музика на неймовірній локації просто неба (Витяг 7, біля верхнього паркування) та безліч розваг на будь-який смак. Грай у настільний футбол, демонструй рівновагу на балансборді, вигравай круті подарунки на колесі фортуни або просто можеш почилити після катання.

DJ-зона із найкращою музикою відкрита щодня, а додаватимуть сил бар із коктейлями, глінтвейнами та зігріваючими напоями та фудкорт з вуличною їжею. І це ще не все, 22 січня разом з тобою відкриватиметься реп-гурт Kalush. Приходь і роби кач разом з Parimatch.

Parimatch Ukraine, перший спортивний партнер Atlas Bukovel, також підготував власні активності, щоб зробити найкрутішу розважальну зону на найкращому гірськолижному курорті України ще цікавішою.

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#Parimatch Ukraine #Atlas Bukovel
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