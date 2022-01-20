Укр

Atlas‌ ‌Bukovel‌ ‌и‌ ‌Parimatch‌ ‌Ukraine‌ ‌приглашают‌ ‌на‌ ‌выступление‌ ‌рэп-группы‌ ‌Kalush‌

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Второй сезон подряд на курорте Буковель фанатов зимнего отдыха ждет Apres Ski! Новость обновлена 20 января 2022, 13:26
Второй сезон подряд на курорте Буковель фанатов зимнего отдыха ждет Apres Ski!

Atlas Bukovel и Parimatch Ukraine снова вернулись в горы, чтобы зарядить всех атмосферой любимого фестиваля. Второй сезон подряд на курорте Буковель фанатов зимнего отдыха ждет Apres Ski, известный мировой формат отдыха после катания, который становится все популярнее и в Украине! Вход на локацию, которая работает с 10:00 до 22:00, бесплатный.

Снег, драйвовая музыка на невероятной локации под открытым небом (Выход 7, у верхней парковки) и множество развлечений на любой вкус. Играй в настольный футбол, демонстрируй равновесие на балансборде, выигрывай крутые подарки на колесе фортуны или просто можешь почилить после катания.

DJ-зона с лучшей музыкой открыта ежедневно, а сил будут добавлять бар с коктейлями, глинтвейнами и согревающими напитками и фудкорт с уличной едой. И это еще не все, 22 января вместе с тобой будет отрываться рэп-группа Kalush. Приходи и делай кач вместе с Parimatch.

Parimatch Ukraine, первый спортивный партнер Atlas Bukovel, также подготовил собственные активности, чтобы сделать крутую развлекательную зону на лучшем горнолыжном курорте Украины еще более интересной.

Теги:
#Parimatch Ukraine #Atlas Bukovel
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