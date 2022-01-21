Потрібно ухвалити комплексні рішення у сфері безпеки цифрового простору – Беззубенко

Експерт зробив висновки з недавньої атаки хакерів проти урядових сайтів України

Країні необхідно в найкоротші строки комплексно вирішити проблему інформаційної та цифрової безпеки органів державної влади. Таку думку висловив експерт з економічної безпеки Микола Беззубенко на власній сторінці в соціальній мережі фейсбук.

На думку Беззубенка, нещодавня хакерська атака на сайти державних інституцій була "лише пробним каменем в контексті гібридної війни і наступною ціллю для атаки може стати банківська або податкова система України".

Допомогти уникнути негативних сценаріїв, на думку експерта зможе розробка та ухвалення комплексної державної стратегії кіберзахисту:

"Для цього необхідно оновити і прийняти дієву державну стратегію кіберзахисту, яка передбачатиме багатоступеневу захищеність "цифрової держави": від персональних даних громадян і стабільного функціонування порталів ключових державних інституцій, до максимального посилення цифрової безпекової спроможності банківської та податкової систем", — зазначає Беззубенко.

На його думку, потрібно "вибудувати стійку модель функціонування, яка за жодних обстави не допустить витоку приватної і конфіденційної інформації у вільний доступ", "розробити чіткий алгоритм реагування на кризові ситуації та створити оперативний штаб з експертів та фахівців галузі, які оперативно усуватимуть, а головне – попереджатимуть атаки і мінімізуватимуть їх наслідки".

Як відомо, у ніч з 13 на 14 січня були зламані та заблоковані низка державних сайтів та інформаційних порталів, зокрема ресурс "Дія", сайти Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства закордонних справ, Міністерства молоді та спорту, Міненерго, Міністерства охорони здоров'я, Міносвіти, Мінагрополітики, Кабінету міністрів, Державної казначейської служби та інших.

Також спостерігались проблеми в роботі порталу МТСБУ.