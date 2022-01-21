Нужно принять комплексные решения в области безопасности цифрового пространства – Беззубенко

Эксперт сделал выводы из недавней хакерской атаки против правительственных сайтов Украины

Стране необходимо в кратчайшие сроки комплексно решить проблему информационной и цифровой безопасности органов государственной власти. Такое мнение высказал эксперт по экономической безопасности Николай Беззубенко на своей странице в социальной сети фейсбук.

По мнению Беззубенко, недавняя хакерская атака на сайты государственных институций была "лишь пробным камнем в контексте гибридной войны и следующей целью для атаки может стать банковская или налоговая система Украины".

Помочь избежать негативных сценариев, по мнению эксперта, сможет разработка и принятие комплексной государственной стратегии киберзащиты:

"Для этого необходимо обновить и принять действенную государственную стратегию киберзащиты, которая будет предусматривать многоступенчатую защищенность "цифрового государства": от персональных данных граждан и стабильного функционирования порталов ключевых государственных институций до максимального усиления цифровой безопасности способности банковской и налоговой систем", — отмечает Беззуб.

По его мнению, нужно "выстроить устойчивую модель функционирования, которая ни при каких обстоятельствах не допустит утечки частной и конфиденциальной информации в свободный доступ", "разработать четкий алгоритм реагирования на кризисные ситуации и создать оперативный штаб из экспертов и специалистов отрасли, которые будут оперативно устранять, а главное – будут предупреждать атаки и минимизировать их последствия".

Как известно, в ночь с 13 на 14 января были сломаны и заблокированы ряд государственных сайтов и информационных порталов, в частности ресурс "Действие", сайты Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Министерства иностранных дел, Министерства молодежи и спорта, Минэнерго, Министерства здравоохранения, Минобразования, Минагрополитики, Кабинета Министров, Государственной казначейской службы и других.

Также наблюдались проблемы работы портала МТСБУ.