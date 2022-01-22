Дані українців із "Дії" нібито продають у мережі: подробиці про "злив"

Автор оголошення просить за архіви із даними 15 тисяч доларів.

Дані українців із державних веб-порталів могли бути "злиті" до мережі після нещодавньої кібератаки. На хакерському ресурсі RaidForums з’явилося оголошення про продаж. Серед даних, які нібито є у автора повідомлення — відомості про дати народження, документи та інші приблизно 2,6 млн. користувачів. За них він просить 15 тисяч гривень.

Повідомив про це кіберфахівець однієї з політпартій.

Так виглядає оголошення хакера

У Міністерстві цифрової трансформації вже відреагували на заяву та назвали її провокацією. За їхніми даними, таких оголошень було вже кілька. Також повідомляють, що користувачами порталу Дія є не 2, а 13 млн українців. Дані, які нібито продають, це скомпільований варіант старих відомостей, які опинилися у публічному доступі до 2019 року.

Голова Мінцифри Михайло Федоров також зазначив, що додаток "Дія" підтягує документи щоразу при новій авторизації та не зберігає їх. За його словами, такі ресурси, де поширюють дані українців, блокуються.

Він також анонсував нову послугу в додатку "Дія" — є Захист за правилами кібербезпеки. У ній також буде інформація про те, у яких реєстрах є дані українців. У майбутньому хочуть запустити сервіс, який сповіщатиме під час перевірки даних чиновниками.

Розробник ПЗ, який співпрацює зі збройними силами України, Володимир Пасіка зазначив, що дані справді можуть бути компіляцією, оскільки їх "злили" у національне свято, а також, що це виглядає спробою "перевести провину з російських "державних" хакерів, на умовних анонімних". "комерційних "хакерів". Крім файлів, що містять структуру та контент бази даних, "злитим", за його словами, виявився і сам портал, що на думку фахівця означає, що був доступ до файлів та можливість передачі інформації.

Раніше Телеграф писав, що в атаці на урядові портали могли бути замішані хакери з Білорусі.