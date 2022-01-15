Атака хакерів могла бути прикриттям: у РНБО розповіли, хто відповідальний за злом "Дії" та сайтів міністерств

За атакою на сайти українського уряду могли стояти хакери групи UNC1151.

За масштабною кібератакою, яка в ніч з 13 на 14 січня "поклала" сайти "Дії", ДСНС та низки міністерств України, можуть стояти хакери з Білорусі.

Про це розповів заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк у коментарі Reuters.

"Попередньо ми вважаємо, що до цієї атаки може бути причетна група UNC1151", — сказав він.

За його словами, ця хакерська група афілійована зі спецслужбами Білорусі. Водночас він зазначив, що шкідливе програмне забезпечення, використане хакерами, дуже нагадувало те, що було використане для злому Національного комітету Демократичної партії під час виборів у США у 2016 році.

Тоді повідомлялося, що до них причетна група ATP-29, яку пов’язують з урядом Росії.

Демедюк каже, що наслідки кібератаки можуть бути набагато серйознішими, ніж злом кількох сайтів. Не виключається і те, що кібератака була лише відволіканням уваги від масштабніших деструктивних дій.

Він нагадав, що хакери залишили повідомлення з погрозами українською, російською та польською мовами, проте очевидно, що для перекладу послання на польську вони використовували онлайн-перекладач. У результаті в ньому була купа помилок.

"Ввести в оману таким примітивним методом нікого не вдалося", — додав він.

Як повідомлялося раніше, в СБУ після атаки висловили припущення, що до неї причетні хакери, пов’язані з російськими спецслужбами. Водночас там зазначили, що витоку даних не сталося.

Фахівці тим часом попередили, що такі хакерські напади можуть бути не останніми для України і в майбутньому серйозно вдарити по звичайних українцях, оскільки може бути порушена робота платіжних систем, енергомереж та державних структур.