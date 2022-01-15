Укр

Атака хакеров могла быть прикрытием: в СНБО рассказали, кто ответственный за взлом "Дии" и сайтов министерств

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Кибератаке подверглись около 70 сайтов.
Кибератаке подверглись около 70 сайтов.

За атакой на сайты украинского правительства могли стоять хакеры из группы UNC1151.

За масштабной кибератакой, которая в ночь с 13 на 14 января "уложила" сайты "Дии", ГСЧС и ряда министерств Украины, могут стоять хакеры из Беларуси.

Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк в комментарии Reuters.

"Предварительно мы полагаем, что к этой атаке может быть причастна группа UNC1151", — сказал он.

По его словам, эта хакерская группа аффилирована со спецслужбами Беларуси. Вместе с тем он отметил, что вредоносное программное обеспечение, использованное хакерами, очень напоминало то, которое было использовано для взлома Национального комитета Демократической партии во время выборов в США в 2016 году.

Тогда сообщалось, что к ним причастна группа ATP-29, которую связывают с правительством России.

Демедюк говорит, что последствия кибератаки могут быть гораздо более серьёзными, чем взлом нескольких сайтов. Не исключается и то, что кибератака была лишь отвлечением внимания от более масштабных деструктивных действий.

Он напомнил, что хакеры оставили сообщения с угрозами на украинском, российском и польском языках, однако очевидно, что для перевода послания на польский они использовали онлайн-переводчик. В итоге в нем присутствовала куча ошибок.

"Ввести в заблуждение таким примитивным методом никого не удалось", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в СБУ после атаки предположили, что к ней причастны хакеры, связанные с российскими спецслужбами. Вместе с тем там указали, что утечки данных не произошло.

Специалисты тем временем предупредили, что такие нападения хакеров могут быть не последними для Украины и в будущем серьезно ударить по обычным украинцам, так как может быть нарушена работа платежных систем, энергосетей и государственных структур.

Теги:
#Хакеры #СНБО #Кибератака
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